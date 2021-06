Parigi, 3 giu. - (Adnkronos) - La campionessa in carica Iga Swiatek approda agevolmente al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. La ventenne polacca, numero 9 del mondo e 8 del seeding, sconfigge la 25enne svedese Rebecca Peterson, numero 60 del ranking Wta, con il netto punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un'ora.