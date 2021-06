(Adnkronos) - Scontro tra un suv e uno scooter a Palermo, dove sono morte due persone. E' accaduto in viale Regione Siciliana, nei pressi di via Ernesto Basile, sulla rampa in direzione Trapani. Le due vittime, un uomo di 37 anni e una donna di 29, viaggiavano su uno scooter Piaggio Beverly che si è scontrato frontalmente con una Bmw X3. Sul posto la Polizia municipale.