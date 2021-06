Roma, 3 giu. (Adnkronos) - E' in corso un approfondimento tecnico su come promuovere donne e giovani nelle assunzioni in PA legate al PNRR. Una delle ipotesi allo studio è la maggiore presenza femminile nelle commissioni di concorso. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro della cabina di regia del governo.