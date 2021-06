Nell’era dell’infodemia sulla sostenibilità non si scherza

Qualche giorno fa l’Enel ha reso disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale. è un documento con cui il Gruppo racconta le performance del 2020, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato. Costituisce un’eccellente documentazione narrativa del modo in cui il gruppo guidato da Francesco Starace mette in atto il suo concetto di “stakeholder capitalism”, ovvero fare impresa tenendo conto degli interessi di tutti i soggetti sociali che hanno relazione con l’impresa, non solo gli azionisti ma anche i clienti, i dipendenti, i fornitori, i territori eccetera.

Ora, diciamolo: la Rete – pur preziosissima piattaforma di divulgazione del sapere – è anche, nei fatti, un inestricabile groviglio di vero e di falso, di millantato e di autentico, di virtù e vizio. Dunque la comunicazione sulla Rete – che in termini di audience potenziale è l’unica davvero universale – riflette questo intreccio tra bene e male.

Chi come i grandi gruppi industriali ha i mezzi per cavalcare questa tigre, comunicando correttamente ed efficacemente con mezzi propri, o anche con essi, fa bene a farlo. Ed è il merito dell’”Integrated reporting 2020” dell’Enel, tanto più rilevante in quanto illustra, con fatti e cifre, che cosa significa essere davvero sostenibili in un mondo dove tanti (anche competitor di quel gruppo) dichiarano di esserlo senza esserlo per niente.

Poi ci sono i media professionali, o quel che ne resta. Ai quali spetta il compito di agevolare e sostenere la visibilità di chi aggiunge valore vero al sistema scartando chi millanta. Compito difficilissimo ma ineludibile. Tanto più sul tema della sostenibilità, che è da sempre, per Economy, un principio guida. Perché nulla nuoce alla causa della sostenibilità come la millanteria di chi predica bene ma razzola male.