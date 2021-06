Manhattan Associates presenta il nuovo motore di ottimizzazione del trasporto

Durante Momentum Connect, la conferenza annuale dedicata ai clienti, Manhattan Associates ha annunciato la nuova soluzione Manhattan Active Transportation Management, con il fine di ridurre significativamente tempo e sforzi necessari per ottimizzare anche le reti di trasporto più complesse. La soluzione cloud-native è il primo sistema auto-configurante e auto-sintonizzante del settore e rappresenta un enorme passo in avanti nella velocità di ottimizzazione, con tempi di risoluzione fino all’80% più rapidi.

Manhattan Associates ha completamente ridisegnato e ricostruito la propria soluzione di gestione dei trasporti leader del settore per creare un’esperienza intuitiva per i planner dei trasporti così da visualizzare e ottimizzare la loro intera rete. Questa nuova potente soluzione semplifica e risolve le sfide di trasporto molto più velocemente delle soluzioni TMS tradizionali.

“Manhattan Active Transportation Management è la soluzione di pianificazione ed esecuzione dei trasporti tecnologicamente più avanzata del settore”, ha dichiarato Gregg Lanyard, Director del Product Management di Manhattan. “Il suo potente motore di ottimizzazione rende la pianificazione dei trasporti più veloce, intelligente e facile che mai, dando agli utenti un controllo e una flessibilità senza precedenti per raggiungere il successo operativo.”

Il cuore di Manhattan Active è un nuovissimo nucleo di ottimizzazione multimodale che utilizza un in-memory computing all’avanguardia. Questo motore di ottimizzazione avanzato offre alle aziende la potenza di elaborazione di cui hanno bisogno per analizzare ed elaborare rapidamente grandi volumi di dati per creare il piano logistico ideale. Non è solo veloce, ma è anche più intelligente: il motore di ottimizzazione adattiva utilizza il machine learning per sintonizzare automaticamente centinaia di parametri tradizionalmente manuali per ottenere risultati ottimali. Manhattan Active offre un’interfaccia intuitiva con un design adattivo che offre la stessa esperienza attraverso diversi fattori di forma e dispositivi.



Manhattan Active, nato nel cloud e costruito interamente da microservizi, è completamente estensibile e non ha mai bisogno di aggiornamenti. Infatti, è la prima soluzione SaaS TMS aziendale a supportare estensioni di personalizzazione senza mai impattare sugli aggiornamenti futuri. Inoltre, fa parte di Manhattan Active Supply Chain, una soluzione unica per il comando e il controllo di tutte le funzioni di distribuzione, lavoro, automazione e trasporto. La soluzione integra anche una connettività avanzata, e aziende come FourKites, Project44, Loadsmart, e molte altre, sono già connesse e hanno integrato la soluzione. Il nuovo Manhattan Active Arch facilita l’inserimento di ulteriori fornitori di visibilità, schede di carico o altri servizi basati su cloud in modo rapido e semplice.



“L’aumento vertiginoso dei volumi, la riduzione delle finestre di consegna e la volatilità della capacità hanno aumentato la complessità delle reti logistiche. I corrieri oggi hanno bisogno di capacità di pianificazione e ottimizzazione delle spedizioni più veloci, più facili e più intelligenti per tenere il passo”, ha dichiarato Chris Cunnane, Research Director della Supply Chain Management in ARC Advisory Group. “La prossima generazione di soluzioni TMS come Manhattan Active Transportation Management è significativamente più veloce, ma sta anche facilitando il lavoro del planner dei trasporti con un’intelligenza auto-configurante e auto-sintonizzante per garantire la soluzione ottimale ogni volta.”