Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "La flat tax adesso no, ma c'è un discorso su aliquote e cartelle esattoriali su cui stiamo lavorando per saldo e stralcio di quelle che vanno dal 2000 al 2015, che se uno non ha potuto pagare prima, figuriamoci dopo il Covid". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.