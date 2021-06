Da Nokia ad Autodesk e Hp: 21 nuovi soci industriali per il Cfi

Il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente dà il benvenuto a 21 nuovi soci: Autodesk, Biancolini Symbol, Canon Italia, Dassault Systèmes Italia, Dgs, Efeso Consulting, Fores Engineering, HP Italy, I40saas, Idrotherm 2000, Isapiens, Nokia Solution and Networks, Safety Job, Scao Informatica, Seco, Servitly, Tema Energy, Thinkinside, Ubiquicom, Video Systems, Wärtsilä Italia. Ad aderire al tavolo anche Kilometro Rosso, che intende portare valore alle imprese del proprio distretto innovativo. Le realtà che fanno parte del Cluster sono ora 310, di cui 271 membri industriali e 39 associati di altra tipologia.



Fabbrica Intelligente si espande anche sul territorio nazionale. Organizzazioni regionali già associate, come Comet dal Friuli Venezia Giulia, Sviluppo Umbria, Cluster Lucano Automotive (Basilicata), Hub Innovation Trentino, hanno ricevuto dalle rispettive Regioni la delega per rappresentarle in seno al Cluster, con l’obiettivo di portare a 11 il numero dei Cluster Regionali, una volta completato il processo di formalizzazione con Regioni e MUR. Entro il 2021 sarà possibile arrivare a 15, grazie alle iniziative avviate nelle Regioni Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana.



«Essere soci di Cfi consente di contribuire a “scrivere” il futuro della manifattura» commenta Luca Manuelli, ceo Ansaldo Nucleare e presidente del Cluster Fabbrica Intelligente, l’unico tavolo nazionale che associa tutti i portatori di interesse del manifatturiero avanzato. «Due, su tutti, i motivi che spingono i nuovi soci ad aderire: dimensione e inclusività dell’ecosistema del Cluster, mondo di relazioni che favorisce il dialogo sull’evoluzione di tecnologie determinanti per lo sviluppo della manifattura; l’opportunità di partecipare a iniziative a favore di politiche industriali efficaci. In seno al Cluster coordiniamo processi importanti, tra i quali la definizione della Roadmap dell’Innovazione, che ha sia lo scopo di indirizzare le attività di ricerca e innovazione delle aziende manifatturiere, che proporre agli organi istituzionali, quali i Ministeri, i percorsi di approfondimento lungo i quali puntare con politiche industriali mirate».



Ecco un campione di dichiarazioni di alcuni fra i nuovi soci industriali, che spiegano le loro motivazioni per l’adesione al Cluster Fabbrica Intelligente. Ovviamente sono esempi, che non tolgono importanza a coloro che, per ragioni di spazio, non è stato possibile citare.

Le motivazioni dei soci: Seco (industria elettronica). «Stiamo valutando l’attività dei gruppi di lavoro per capire in quale di essi portare le nostre competenze, che sono attualmente molto diversificate», dice Gianluca Venere, chief innovation officer di Seco, società industriale leader nella manifattura elettronica: «Dobbiamo capire in quali ambiti possiamo essere più utili. Facciamo elettronica embedded per il medicale, i trasporti, la Difesa, l’industria manifatturiera. Colleghiamo Mes, Erp, e digital twin della fabbrica. Negli anni abbiamo esteso le nostre competenze realizzando microcontroller Edge dotati di AI embedded, e soprattutto la piattaforma Clea, che integra intelligenza artificiale, IoT, cloud computing e Big Data analysis. È una soluzione completa, che consente all’azienda che la utilizza di ridurre il time-to-market (nella fabbricazione e nel rilascio dei prodotti) e di raggiungere più agevolmente i propri Kpi». I prodotti Seco spaziano dai computer miniaturizzati alle soluzioni hardware standard o custom, soluzioni complete ad alta tecnologia e sistemi integrati hardware-software per mercati finali altamente diversificati, tra cui il medicale, l'automazione industriale, l’aerospaziale e la difesa, il wellness e il vending.



Le motivazioni dei soci: Kilometro Rosso (trasferimento tecnologico). «L'adesione al Cluster è per noi un passaggio naturale» ha affermato Salvatore Majorana, direttore Kilometro Rosso, polo tecnologico nato in seno a Brembo. «Il nostro Innovation District, infatti, è da sempre attivo nella creazione di un sistema di relazioni tra ricerca e impresa che permetta ai nostri partner di trovare risposte efficaci ai loro fabbisogni di innovazione, con una particolare attenzione ai sistemi industriali. Con lo stesso obiettivo siamo infatti anche tra i fondatori del Dih di Bergamo, del Competence Center Made e di progetti di aggregazione come il JoiiNT Lab, il laboratorio sulla robotica insediato nel nostro campus. Con il Cluster Fabbrica Intelligente riusciremo a portare maggior valore alle imprese che con noi ricercano soluzioni innovative per i loro prodotti e processi, affiancandole nella creazione di relazioni e nella ricerca dei necessari finanziamenti».



Le motivazioni dei soci: Hp (computer, stampanti, additive manufacturing) «Da 15 anni siamo entrati nel mondo della stampa 3D è il tema sul quale vogliamo confrontarci con l’ecosistema del Cluster» ha affermato Gino Rincicotti, Emea marketing manager 3D printing & digital manufacturing di HP «Circa le modalità, è un ragionamento che stiamo facendo. Ad esempio, potremmo attivarci nei Gtts, ad esempio quello sui sistemi produttivi innovativi (Gtts5): tra le tematiche prioritarie in quest’area c’è anche l’additive manufacturing. Ora vedremo quale strada intraprendere».



Le motivazioni dei soci: Autodesk (software industriale e di progettazione). «C’è una tecnologia nella quale stiamo investendo molto, quella dell’additive manufacturing», ha invece spiegato il sales account executive di Autodesk Italia, Samuele Gallazzi. «È un tema fondamentale, di processo, per cui è importante confrontarci in materia con la manifattura più importante d’Italia, quella che il Cluster esprime. Bisogna fare il punto sui progressi e sulle evoluzioni future di questo genere di stampa. Pertanto, vogliamo anche far parte dei gruppi che scrivono la Roadmap».