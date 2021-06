Calcio: Tottenham, si punta alla coppa Conte-Paratici per il rilancio

Londra, 3 giu. - (Adnkronos) - Antonio Conte sempre più in pole position per guidare il Tottenham. Il presidente degli 'Spurs' Daniel Levy ha deciso di puntare sul tecnico salentino, fresco di scudetto e di rescissione contrattuale con l’Inter, per rilanciare la sua squadra dopo il settimo posto nell'ultima Premier League. L'ex ct azzurro sta discutendo i termini del suo contratto con il club londinese. A Londra Conte potrebbe ritrovare una sua vecchia conoscenza: Fabio Paratici, che ha lasciato il ruolo di direttore sportivo della Juventus. L’inizio dell'avventura in bianconero del dirigente piacentino nella stagione 2011/12, è stato proprio accanto a Conte e si chiuse con il primo scudetto della Juventus post Calciopoli.