Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - La situazione di Donnarumma potrebbe condizionarlo? "Gigio sta bene. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni, non credo sia condizionato". Così il ct azzurro Roberto Mancini in merito al delicato momento di Gigio Donnarumma al centro del mercato dopo il mancato rinnovo con il Milan.