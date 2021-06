Calabria: fonti Pd, 'bene Conte, ora soluzione in linea con lavoro dem in questi mesi'**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Il contributo è apprezzato" così come viene apprezzato tutto ciò che va nella direzione della "costruzione di un'alleanza forte delle forze progressiste". Così dal Nazareno si commenta l'intervento di Giuseppe Conte sulle regionali in Calabria.

"In queste ore c'è Boccia in visita nella regione e - sottolineano dal Nazareno - confidiamo nella soluzione più sostenibile, in linea con lavoro fatto dal Pd negli ultimi mesi". Le primarie possono essere la soluzione? "Per noi le primarie sono sempre la via maestra ma rispettiamo il confronto in corso del territorio con Boccia".