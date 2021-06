Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Se si guardare alle nuove prenotazioni "il trend è positivo" e "siamo in grado di dare una risposta per la stagione" estiva. Ad affermarlo è il Commissario Alitalia, Daniele Santosuosso nel corso della sua audizione in Commissione Bilancio in merito al dl sostegni bis.