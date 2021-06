A Taobuk la medaglia del Presidente della Repubblica

Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - Taobuk, il Festival letterario internazionale, che si terrà dal 17 al 21 giugno a Taormina, è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare al Festival, quale suo premio di rappresentanza, è stata trasmessa oggi alla Presidente del Premio, Antonella Ferrara. A ricevere quest'anno i Taobuk Awards saranno la scrittrice polacca, premio Nobel 2018, Olga Tokarczuk, Emmanuel Carrère, autore di “Yoga”, appena uscito in libreria, e l’autore David Grossman, una delle voci più rappresentative nella narrazione della questione israeliano-palestinese. L'undicesima edizione del Festival delle Belle lettere ideato e diretto da Antonella Ferrara annuncia un programma ricchissimo e variegato in tutte e cinque le sue giornate. A partire dalla serata di Gala in programma al teatro antico il 19 giugno e che vede protagonisti Tokarczuk, Carrère, Grossman e in collegamento dagli Stati Unisti Paul Auster, con un tributo a Franco Battiato, un riconoscimento a Claudia Gerini e Antonio Albanese e l’inaugurazione delle celebrazioni dantesche. Oltre duecento gli ospiti previsti durante i cinque giorni di Festival.

"La medaglia del Capo dello Stato costituisce un importante riconoscimento per il lavoro svolto in un anno particolarmente difficile", commenta Antonella Ferrara.

