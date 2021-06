Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Se fosse vero il rinvio a luglio dell'assemblea dei soci Rai sarebbe gravissimo: chi ha deciso questo dannoso spreco di tempo e perché? Perché le Camere non sono state informate? Se c'è battaglia tra i partiti, non riguarda Italia viva: votare subito e votare bene, via questo Cda". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.