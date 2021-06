Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Altri 45 giorni di custodia cautelare. Un incubo senza fine. Una tortura contro un ragazzo che non ha nessuna colpa. Il Senato qualche settimana fa ha dato via libera a un odg che impegna il governo ad attivarsi per la sua liberazione. Non lasciamo solo Patrick Zaki”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.