2 giugno: Casellati, 'dialogo con cittadini e scuole dovere del Parlamento'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il dialogo con i cittadini ed in particolare con i più giovani è tra i principali doveri di ogni Istituzione democratica, obiettivo preminente del Parlamento, cui si ispirano questa ed altre iniziative che le due Camere, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, portano avanti rivolgendosi alle scuole di ogni ordine e grado, a studentesse e a studenti di ogni parte d'Italia". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell'iniziativa "Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola - Lezioni di Costituzione', che si conclude ogni anno in occasione della Festa della Repubblica.