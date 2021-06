Tennis: Roland Garros, Travaglia e Caruso out al primo turno

Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia e Salvatore Caruso ko al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il marchigiano, numero 78 del mondo, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 22 Atp e 21 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 (7-4) dopo due ore e mezza di partita. Il siciliano, numero 82 del ranking mondiale, cede anche lui a un tennista 'aussie', James Duckworth, numero 101 Atp, per 6-4, 3-6, 7-6 (7-4), 6-2 in tre ore e 32 minuti.