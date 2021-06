Scuola: Coraggio (Pre. Consulta), 'entusiasta esperienza con ragazzi e da impegno docenti'**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Devo dire che sono uscito entusiasta da questa esperienza. Anzitutto per l’interesse dimostrato dai ragazzi, la cui partecipazione non è mai stata avvertita come un dovere, e per l’impegno profuso dai docenti nell’organizzazione degli incontri e nella preparazione degli allievi". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio commentando la sua partecipazione, e quella dei colleghi di Consulta, al Viaggio nelle scuole nato con il Paolo Grossi e quest'anno proposto, a causa della pandemia, con il progetto “Insieme verso il 2 giugno”.

"Ma devo aggiungere - ha rimarcato Coraggio - che quest’esperienza è stata anche un arricchimento importante per me e i miei colleghi, l’occasione per percepire con maggiore chiarezza dove va la nostra società, quali valori sono ritenuti più importanti dai giovani, quali sono le loro esigenze che, pur riconosciute dalla Costituzione, non hanno trovato ancora adeguata soddisfazione. Lo scambio di conoscenze è stato un notevole arricchimento reciproco". (di Roberta Lanzara)