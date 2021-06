Scuola: Coraggio (Consulta), 'pandemia ne ha sottolineato importanza, come per cultura'** (2)

(Adnkronos) - "È sintomatico che alla talvolta inadeguata attenzione delle istituzioni nei confronti della scuola abbia fatto invece da contraltare la grandissima attenzione degli studenti e dei docenti, come ho potuto constatare anche dall’incontro odierno con l’Istituto di istruzione superiore Tommaso Fiore, di Modugno, in provincia di Bari. Studenti e docenti - ha concluso - si sono resi perfettamente conto che la scuola e l’istruzione non sono solo un dovere ma anzitutto un diritto dei giovani e dei cittadini". (di Roberta Lanzara)