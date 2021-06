Roma: Nobili, 'M5s continua a coprirla di ridicolo'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Alla vergogna non c’è davvero fine. Oggi ennesimo disastro di Virginia Raggi che è riuscita perfino a sbagliare la targa di intitolazione dedicata a Carlo Azeglio Ciampi, scrivendoci Azelio". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

"Ovviamente è stato impossibile scoprirla nonostante all’inaugurazione fossero presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e tutte le più alte cariche dello Stato. E come se non bastasse, invece di scusarsi con tutti e dimettersi seduta stante, ha raccontato anche a loro l’ultima bugia 'non la scopriamo perché si è scheggiata' mentre il velo trasparente svelava tutti ennesima penosa balla. Cinque anni così: disastri e menzogne. Perché il M5S deve continuare a coprire la Capitale di ridicolo? Altro che accordi al ballottaggio come sogna qualcuno, liberiamo Roma da questi incapaci", conclude.