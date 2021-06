Mafia: Salvini, 'caso Brusca inaccettabile, cambiare legge su pentiti'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "E' inaccettabile, umanamente, moralmente e politicamente. Se la legge lo prevede e lo permette, vuol dire che va cambiata la legge sui pentiti. A pochi giorni dal ricordo della strage di Capaci, a poche ore dalla Festa della Repubblica, avere per strada un pluriomicida, boss mafioso tra i più pericolosi al mondo non può essere compreso nell'Italia della ricostruzione post-Covid". Così Matteo Salvini, intervistato da Gerardo Greco per il podcast Metropolis, su Repubblica.it, a proposito del caso Brusca.