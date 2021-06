Mafia: giudice Saguto, 'sono furibonda, Brusca pentito a metà e ha ancora suo patrimonio' (2)

(Adnkronos) - Poi fa un esempio: "Brusca ha raccontato ai magistrati che avrebbe guadagnato solo 200 milioni di vecchie lire con gli appalti truccati, poi ha detto di avere guadagnato 200 milioni di lire solo per fare una stradella". "Parliamo di delinquenti, ma c'è un limite - ribadisce Silvana Saguto -Brusca non ha mai voluto mettere a disposizione i suoi beni. Uno Stato come questo che fa finta di credere a una persona che non ha mai messo a disposizione i suoi beni". E sulla mafia di oggi: "Purtroppo non è cambiato nulla, i patrimoni si continuano ad accumulare. E Brusca è un uomo libero".