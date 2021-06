Iv: Rosato-Bellanova, 'Antonio Palermo nuovo coordinatore provinciale Cosenza'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Antonio Palermo è il nuovo coordinatore provinciale di Italia Viva a Cosenza”. Lo annunciano i presidenti nazionali, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, che hanno provveduto alla sua nomina ieri mattina.

Antonio Palermo, sindaco di Mendicino, subentra nel ruolo ricoperto finora da Davide Lauria nel frattempo diventato coordinatore regionale in Calabria assieme a Maria Vittoria Barbieri, ed affiancherà quindi la coordinatrice provinciale Anna Maria Brunetti. "E' per noi importante consolidare la squadra in questo territorio in vista delle importanti sfide elettorali che interesseranno Italia Viva in Calabria" sottolineano Rosato e Bellanova ricordando la candidatura di Ernesto Magorno a governatore.

"La Calabria è una terra ricca di eccellenze che intendiamo valorizzare con le nostre proposte e con la generosità di Magorno che ha dimostrato sul campo, da sindaco, di essere espressione di buona amministrazione".