Imprese: Draghi, 'produzione ceramica italiana leader nel mondo'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Il merito" della ripartenza "è dei tanti distretti produttivi nazionali come il vostro, che in questi mesi difficili hanno sostenuto l’economia e oggi sono protagonisti della ripresa. Qui si produce circa il 90% della ceramica italiana". Così il premier Mario Draghi al termine della visita allo stabilimento di Fiorano Modenese.

"Nel primo trimestre di quest’anno, questa industria è cresciuta di quasi il 9%, molto di più della produzione manifatturiera. Il segreto di distretti come questo sta nella stretta collaborazione tra le imprese, nell’internazionalizzazione, nell’innovazione. Nel 2018 il vostro settore ha fatto investimenti per quasi il 10% del fatturato quando in media le imprese italiane spendono intorno al 3%".

"Ed è un leader nel mondo: la produzione italiana di ceramica viene esportata per l’85%, per un valore di oltre 4,5 miliardi di euro, e copre circa un terzo del commercio internazionale del prodotto".