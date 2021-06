Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Desidero ricordare, in questa occasione, una grande figura della cultura italiana, Carla Fracci, che, con le sue doti straordinarie, ha reso lustro al mondo della danza a livello internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale per il Corpo diplomatico per la Festa della Repubblica.