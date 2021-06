Covid: Casellati, 'ripartire da cultura per dare prospettive a Italia'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Il Colosseo è l'emblema di Roma ed è la cartolina dell'Italia nel mondo. È un simbolo di rinascita dopo i mesi di restrizioni dovuti al Covid. La cultura per noi italiani è anche un marchio di distinzione rispetto agli altri Paesi, ed è il nostro petrolio. Noi non abbiamo materie prime ma abbiamo la cultura che è uno straordinario volano per il turismo e per l'economia. Il Colosseo è uno dei monumenti più visitati al mondo ed è un esempio di come il turismo riesce a dare impulso anche a tutti gli altri nostri settori d’eccellenza come l’enogastronomia. Ripartire da questo monumento così importante significa dire a tutti: ripartiamo dalla cultura per dare prospettive al nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al termine della visita istituzionale di oggi pomeriggio al Colosseo, alla quale ha partecipato anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

"È un messaggio di grande speranza. Come l'anno scorso ai Fori Imperiali, ho voluto iniziare da qui il mio giro di visite ufficiali e ringrazio -ha concluso Casellati- tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento”.