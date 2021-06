Centro: Faraone, 'Brugnaro e Toti? Spero presto unica forza riformista'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Allearsi con Coraggio Italia di Brugnaro e Toti? “Sono due persone che stimo, sono persone riformiste e moderate e io credo che tutti i riformisti e i moderati prima o poi dovranno stare insieme, senza rimanere in coalizioni che li tengono divisi. Spero che questo avvenga presto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone.

“Prima o poi bisognerà fare un'unica forza riformista”. E la farebbe anche conn una parte di Forza Italia? "Assolutamente sì, ditemi che differenza c'è tra me e la Carfagna ad esempio”. Lei viene dal Pd e la Carfagna dal partito di Silvio Berlusconi. Non percepisce una differenza politica? "Assolutamente no, basta guardare quello che stiamo facendo al governo con Draghi".