Calcio: Olanda, Cilessen positivo al Covid salta Europei, al suo posto Bizot

Amsterdam, 1 giu. - (Adnkronos) - A 10 giorni dal via degli Europei, l’Olanda deve rinunciare a Jasper Cilessen. Il portiere del Valencia salterà infatti Euro 2020 dopo essere risultato positivo al Covid-19. E' il primo caso tra i convocati nelle varie nazionali. Cillessen è già in autoisolamento e al suo posto il Ct degli Orange, Frank de Boer (che aveva già diramato la lista ufficiale), ha convocato Marco Bizot, portiere dell'AZ Alkmaar. In questa stagione, nel Valencia, aveva giocato appena 10 gare, tornando per la fine del campionato dopo due lunghi stop. Agli Europei, l’Olanda è inserita nel girone con Austria, Macedonia e Ucraina, squadra contro la quale farà il suo esordio domenica 13 giugno.