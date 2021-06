Calcio: Gravina firma la grazia, Signori riabilitato

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - L'ex attaccante della Lazio Beppe Signori può tornare a lavorare nel mondo del calcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha infatti firmato la 'grazia' per il 53enne bergamasco, radiato in seguito al presunto coinvolgimento nello scandalo scommesse. Tutto falso, come hanno accertato i tribunali di Piacenza, il 23 febbraio scorso e di Modena il 30 marzo scorso che, per due volte, l’hanno assolto dalle accuse di frode sportiva e associazione a delinquere per non avere commesso il fatto.