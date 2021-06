Automobilismo: Bper presenta mostra 'Le radici del futuro, aspettando la Grande Corsa' (2)

(Adnkronos) - Proprio a Modena ha sede Bper Banca, che a seguito di una recente operazione strategica ha ampliato il proprio insediamento in varie zone del paese, soprattutto in Lombardia, acquisendo la dimensione di terzo Gruppo bancario italiano per numero di sportelli. Questa mostra vuole rendere omaggio a un territorio, quello bresciano, che ha una realtà imprenditoriale ricca variegata e dinamica, conosciuta nel mondo anche grazie alla Mille Miglia, la più famosa corsa automobilistica del mondo.

Il Responsabile della Direzione Regionale Brescia di Bper Banca Maurizio Veggio ha dichiarato: “Credo che questa iniziativa sia una sintesi perfetta della storia motoristica italiana, che vede nella Mille Miglia, nata a Brescia, e nei brand storici dell’Emilia Romagna due dei suoi tratti distintivi più emozionanti. Bper Banca è da sempre in prima linea nel sostenere e valorizzare le migliori tradizioni industriali e ingegneristiche dei territori: siamo perciò molto orgogliosi di presentare ai cittadini bresciani e a tutti gli appassionati una testimonianza concreta dei valori a cui si ispira la nostra attività”.