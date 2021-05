Ue: Gelmini, 'prematura proposta Salvini per unione partiti centrodestra'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "La pandemia ha cambiato molte cose nella politica europea e ha contribuito a definire una posizione della Lega meno anti-europeista, più vicina alla nostra collocazione. Non mi pare però che la stessa cosa si possa affermare per gli altri movimenti alleati di Salvini, si tratta di una proposta prematura". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista al 'Corriere della Sera', a proposito della proposta avanzata dal leader della Lega di un'unione tra i partiti del centrodestra a livello europeo.