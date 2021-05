Parigi, 31 mag. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Martina Trevisan al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Parigi. L'azzurra, numero 97 del mondo, supera la belga Alison Van Uytvanck, numero 64 del ranking Wta con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4 in due e 53 minuti.