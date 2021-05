Superlega: Uefa, 'difenderemo con forza la nostra posizione'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "La Uefa prende atto dell'annuncio da parte della Corte di Giustizia dell'Ue del riferimento da parte di un Tribunale di Madrid sulla cosiddetta Superlega, nonostante il ritiro di nove dei suoi club fondatori. La Uefa ha fiducia nella sua posizione e la difenderà con forza". E' quanto scrive in una nota l'organo di autogoverno del calcio europeo in merito alla richiesta del Tribunale di Madrid che ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia europea nel contenzioso che vede la Superlega opposta a Uefa e Fifa per la violazione delle regole europee sulla concorrenza.