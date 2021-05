Speranza: "Sfida è avvicinare Ssn a paziente"

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - "Dopo anni di tagli e dei finanziamenti, inauguriamo una nuova stagione fatta di riforme e investimenti sulla sanità pubblica. Oggi, più che mai, la sfida è quella di avvicinare la sanità al paziente, puntando sul concetto di prossimità e sull’assistenza domiciliare territoriale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio inviato a "1000azionioltrelaSm: corresponsabilità, innovazione, sostenibilità verso l'agenda 2025", il webinar, realizzato a conclusione della Giornata mondiale della Sclerosi multipla e per aprire la Settimana nazionale dedicato alla malattia, realizzata dall'Aism e della sua Fondazione.

"Diciamo da tempo, la casa come primo luogo di cura e la sanità del territorio come pilastro di ogni riforma del Servizio sanitario nazionale che, come c’è insegnato l’emergenza sanitaria, è il bene più prezioso da tutelare", ha concluso Speranza.