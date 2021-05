Musica: Noemi interpreta l'inedito singolo Disney 'Un nuovo inizio'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Oggi, Disney lancia il nuovo singolo 'Un Nuovo Inizio' interpretato da Noemi, Ambasciatrice italiana della campagna globale 'Noi Principesse Sempre'. L’inedito è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e il video musicale è disponibile qui. A livello internazionale il nuovo singolo “Starting Now” (“Un Nuovo Inizio”) è interpretato dalla cantante Brandy, vincitrice del Grammy, che aveva interpretato l'amata Principessa nel film televisivo del 1997 'Cenerentola'. Il singolo 'Starting Now', prodotto dal candidato al Grammy Award Oak Felder e scritto da Jason Mater, Jordan Powers e Darren Criss, è anch’esso disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è ispirato alle Principesse Disney e invita grandi e bambini a lottare con coraggio e gentilezza per vincere le paure e realizzare i propri sogni. Una spinta a seguire il cuore e a far emergere l’eroe nascosto in ognuno di noi. L’uscita del singolo Un Nuovo Inizio è accompagnata anche da un video musicale con protagonista Noemi, insieme alle Principesse Disney tra cui spiccano tra le altre Belle, Vaiana, Tiana e arricchito dalle immagini di alcune ragazze e ragazzi alle prese con piccole sfide quotidiane da affrontare con coraggio e gentilezza.

"'Un Nuovo Inizio' ha un testo carico di energia positiva e penso davvero che possa trasmettere ai giovanissimi la consapevolezza che nella vita tutto è possibile, e si può sempre cercare un nuovo inizio, mettendosi in gioco con coraggio”, ha commentato Noemi. Il testo in italiano del brano 'Un Nuovo Inizio' è stato adattato dalla versione internazionale 'Starting Now' dalla giovane cantautrice Ginevra e da Arashi, parte del team di autori che ha affiancato Noemi nella realizzazione del suo ultimo album. Oltre a questo bellissimo nuovo brano i fan possono sempre ascoltare le proprie canzoni delle Principesse Disney preferite grazie a una playlist creata da Walt Disney Records, disponibile qui: https://disneymusic.co/DisneyPrincessItalia.