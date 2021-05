Mafia: pg trattativa, 'nel 2000 Stato a due passi da Provenzano ma Ros rinunciò a talpa'**

Palermo, 31 mag. (Adnkronos) - "Tra il 2000 e il 2001 "lo Stato, attraverso il collaboratore di giustizia Pietro Riggio è a due passi dal latitante Provenzano" ma "in autonomia carabinieri Ros e Dia decidono di rinunciare alla 'talpa', sacrificandola, che li avrebbe potuti condurre all'allora boss latitante Bernardo Provenzano", una "scelta sospetta anche in considerazione del trattamento che i carabinieri hanno riservato a Provenzano". Lo ha detto il Procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici nel corso della requisitoria del processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia, in corso davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo. Riggio, secondo il pg, "va creduto".