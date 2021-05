Libri: 'I viaggi di Gulliver', all'asta a New York prima edizione con prezzo record

New York, 31 mag. - (Adnkronos) - Un'edizione originale di "I viaggi di Gulliver" dello scrittore irlandese Jonathan Swift (1667- 1745), stampata a Londra dall'editore Benjamin Motte nekl 1726, sarà messa all'asta da Bonhams come top lot del catalogo 'Fine Books and Manuscripts' che sarà offerto a New York giovedì 17 giugno. Il rarissimo libro è stimato tra 80.000 e 120.000 dollari, considerato un prezzo record per l'opera. Si tratta di un esemplare del romanzo satirico, considerato un pilastro della letteratura inglese, suddiviso in due volumi che furono rilegati con copertine in pelle di vitello poco dopo la loro stampa.

Nella stessa asta newyorchese verrà messa in vendita anche una prima edizione estremamente rara di "Virtudes del Indio" di Juan de Palafox y Mendoza. Si tratta di un memoriale pubblicato clandestinamente e indirizzato al re Filippo IV di Spagna da Juan de Palafox y Mendoza, vescovo di Puebla (1639-49), la più grande diocesi della Nuova Spagna. È una difesa in parte umanitaria e in parte pragmatica degli indiani d'America contro crudeltà illegali, calunnie e false dichiarazioni perpetrate contro di loro dai coloni spagnoli. Sarà messo all'asta con una stima tra 80.000 e 120.000 dollari.