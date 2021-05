Gamma Vitoclima: tecnologie innovative per i nuovi climatizzatori Viessmann

Viessmann è da sempre sinonimo di tecnologia e innovazione: prestazioni elevate e massima affidabilità rendono i prodotti del marchio il punto di riferimento nel campo dello sviluppo di sistemi di alta efficienza energetica. Nell’ambito delle soluzioni per la climatizzazione estiva, Viessmann propone un’ampia gamma che spazia dai semplici sistemi Mono e Multisplit residenziali fino ad arrivare a quelli con tecnologia a fluido variabile VRF per le applicazioni commerciali. Le soluzioni Vitoclima si adattano con estrema praticità a spazi abitativi dalle differenti esigenze, coniugando la versatilità in termini di design, dimensioni del prodotto e potenzialità, a un’efficienza elevata.

Le unità interne dei climatizzatori Viessmann consentono di ridurre le polveri e gli agenti patogeni – come batteri e virus – grazie all’utilizzo di tecnologie specifiche, come il sanificatore a plasma freddo, la funzione di microfiltrazione dell’aria, fondamentale per filtrare polvere, pollini e altre impurità presenti nell’aria, e quella di deumidificazione, per eliminare l’umidità in eccesso. La distribuzione dell’aria è poi ottimizzata da funzioni specifiche, come quella dedicata al controllo della velocità della ventola, i programmi che mirano al funzionamento notturno e i sensori di presenza, che aumentano il comfort ambientale senza perdere valore in termini di silenziosità del sistema.

La gamma Vitoclima è provvista di un sistema di controllo integrato semplice ed efficiente: i climatizzatori sono dotati infatti di controllo a infrarossi o a cavo di serie e di connessione Wi-Fi integrata, che rende possibile la gestione e il controllo del funzionamento del climatizzatore da remoto, tramite app da smartphone e tablet.

Per aiutare nella scelta del climatizzatore ideale per la propria abitazione e per le proprie esigenze di comfort, Viessmann mette a disposizione un pratico configuratore online, disponibile al seguente link https://www.viessmann.it/it/ climatizzazione.html. Grazie a questo strumento, inserendo semplici dati relativi alle caratteristiche delle stanze da climatizzare, viene suggerito il modello più adatto tra le varie proposte della gamma Vitoclima. Il configuratore consente anche di inoltrare l’esito direttamente a un installatore Partner per l’efficienza energetica Viessmann per un sopralluogo e preventivo gratuiti.

L’installazione di un climatizzatore Viessmann consente di accedere alle detrazioni per riqualificazioni ed efficientamento energetico e di recuperare quindi gran parte della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione. È possibile inoltre sfruttare l’incentivo derivante dal Conto Termico 2.0, liquidato nel corso del primo anno dall’installazione.

Il ventaglio di modelli Vitoclima è composto da una vasta scelta di proposte dedicate sia all’ambito residenziale sia a quello commerciale. All’interno della gamma si inseriscono oggi due nuovi prodotti: Vitoclima 232-S, proposto in un nuovo e accattivante design e in versione total black, e Vitoclima 200-S Comfort, che aggiunge funzionalità al modello precedente per il massimo del comfort.

Vitoclima 232-S è il climatizzatore monosplit di categoria superiore, che raggiunge la classe energetica A+++ garantendo bassi consumi energetici e un’ottima qualità dell‘aria all’interno dell’ambiente. L'unicità del modello passa anche dal design: l’unità interna di Vitoclima 232-S, lineare ed elegante, è facilmente integrabile in qualsiasi contesto d’arredo. Per trasformare il climatizzatore in un vero e proprio elemento di arredo, che arricchisce l’ambiente e lo caratterizza, il modello è stato progettato in una versione più decisa e accattivante: nasce così Vitoclima 232-S Black nell’elegante e ricercato colore nero.

Comfort è la parola d’ordine della seconda proposta di Viessmann e ne caratterizza anche il nome: si tratta del nuovo climatizzatore monosplit Vitoclima 200-S Comfort, ideale per installazioni residenziali e con un livello di efficienza in linea con i migliori prodotti presenti sul mercato (A++). Grazie all’introduzione di elementi tecnici e innovativi, persegue il suo obiettivo di efficienza: oltre al gas refrigerante R32, che offre grandi vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente in termini di riduzione di emissioni di CO₂ e dal punto di vista energetico, dispone anche del modulo di sanificazione integrato a plasma freddo. Grazie alla tecnologia a plasma freddo, Vitoclima 200-S Comfort è in grado di ridurre fino al 90% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole due ore. Il nuovo Vitoclima introduce inoltre una serie di funzioni tecnologiche volta ad accrescere e a garantire il massimo della comodità e della semplicità di utilizzo per chi si interfaccia con il prodotto.