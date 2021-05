Cultura: Franceschini, 'Itsart è nuovo modo di offrire cultura italiana'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Le potenzialità della rete sono straordinarie, questo è un modo nuovo di offrire la cultura italiana, il cinema, il teatro, la danza, la musica, le mostre, i musei, gli eventi, i concerti. Itsart è un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo”. Lo afferma il ministro della cultura Dario Franceschini in occasione del lancio di “Itsart”, la nuova piattaforma digitale, voluta dal Ministero della cultura e realizzata da Cassa depositi e prestiti, che da oggi proporrà lo spettacolo e la cultura italiana, live, registrata, gratis e a pagamento, in Italia e nel mondo.