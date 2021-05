Calabria: Oddati-Vaccari-Furfaro, 'bene Letta su Irto per rinnovamento partito'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Ha fatto molto bene il segretario nazionale Enrico Letta a confermare piena fiducia in Nicola Irto. La sua candidatura può consentire di proseguire un processo di rinnovamento e apertura del Partito Democratico. Il Pd sia unito intorno a lui. È questa la base per costruire un’alleanza ampia e competitiva”.Così in una nota congiunta Nicola Oddati, Stefano Vaccari e Marco Furfaro della direzione nazionale del Pd.