Axa Italia oltre l’assicurazione: un servizio di “ricerca strutture sanitarie”

“Dove posso curarmi?”: questa è una delle domande cruciali che ci poniamo quando non stiamo bene e abbiamo bisogno di cure. E la risposta si basa la maggior parte delle volte sulla prossimità di una struttura o al massimo sul passa parola. Il metodo scientifico, associato all’organizzazione razionale di migliaia di dati accuratamente certificati relativi a patologie e strutture sanitarie di tutta Italia, sono gli ingredienti alla base del nuovo servizio disponibile all’interno del Portale Salute AXA, accessibile dal sito axa.it o dall’app MY AXA.

Grazie al servizio, l’utente può trovare in pochi secondi la struttura sanitaria che opera meglio per una specifica patologia o visualizzare un ranking specifico, costruito tramite un monitoraggio a livello nazionale, che ordina le strutture per le capacità e performance nel trattarla e le confronta su criteri di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure, tramite l'uso di indicatori di patologia derivanti dall'analisi delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO).

La ricerca è semplicissima, veloce e richiede pochissimi dati: basta infatti compilare la voce "Cosa stai cercando?" - dove si può inserire la patologia o la prestazione sanitaria di interesse oppure il nome specifico del centro che si sta cercando - e la voce "Dove?" dove si può scrivere il proprio indirizzo.

Per ottimizzare i risultati, a disposizione anche ulteriori parametri di filtraggio (ad esempio sui servizi offerti dalla struttura o le sue certificazioni) e di ordinamento dei risultati (come la distanza o l’appartenenza al network di strutture AXA).

A questo si unisce la possibilità per i clienti Salute AXA di accedere alle pagine dedicate alle diverse strutture per informazioni relative ai vantaggi dedicati e ai servizi messi a disposizione e l’accesso diretto al servizio di prenotazione.

L’indice di performance (ovvero di qualità delle prestazioni sanitarie) offerto da AXA Italia, è stato realizzato da Doveecomemicuro s.r.l., la fonte più autorevole in Italia per la valutazione delle strutture sanitarie italiane, che si basa su dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppato da AGENAS su mandato del Ministero della Salute, ed ha caratteristiche di sintesi tali da renderlo un tool unico e distintivo nel mercato italiano.

In un momento in cui prendersi cura della propria salute diventa sempre più importante, AXA Italia sceglie dunque ancora una volta di essere partner di riferimento delle persone, introducendo continue innovazioni che vanno oltre l’assicurazione tradizionale e rispondano a nuovi bisogni.

All’interno del Portale Salute AXA, è infatti possibile accedere a un ampio ventaglio di servizi di valore dedicati alla Salute integrati tra di loro: oltre al “cerca strutture”, la valutazione gratuita dei sintomi online, anche per chi non è cliente AXA, il consulto medico in videochiamata 24/7, con un medico generico o uno specialista, fino al supporto nella prenotazione e la consulenza personalizzata via chat con un farmacista, così come la consegna dei farmaci a domicilio e molto altro ancora.