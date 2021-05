Palermo: M5S Ars, 'aggressione coppia gay episodio gravissimo da condannare'

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - "L’aggressione subita da una coppia di giovani a Palermo è un episodio gravissimo che va assolutamente condannato. Esprimiamo solidarietà massima ai due ragazzi vittime di tale barbarie. Un simile episodio però non scoraggi turisti e villeggianti a soggiornare a Palermo e in Sicilia che rimangono luoghi ospitali, culla di civiltà e crocevia di popoli e cultura”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars a proposito dell’aggressione di una coppia di giovani gay aggredita in queste ore a Palermo.