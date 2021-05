Palermo: assalto a coppia gay, tra gli aggressori anche due ragazze

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Ci sarebbero anche due ragazze tra i giovani che nella tarda di ieri hanno aggredito a pugni e calci una giovane coppia di turisti gay arrivati da Torino. E' quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, dalle testimonianze dei due ragazzi aggrediti. Uno è rimasto anche ferito e portato al Pronto soccorso dove è stato medicato anche se le sue condizioni non sono gravi. La Squadra mobile di Palermo, guidata da Rodolfo Ruperti, sta analizzando tutte le videocamere di sorveglianza che si trovano in zona per potere ricostruire l'aggressione di ieri.