Francia: invierà negli Usa una seconda Statua della Libertà, arriverà il 4/7

Parigi, 30 mag. (Adnkronos) - Una seconda Statua della Libertà negli Stati Uniti. La Francia, che aveva donato la prima in segno di amicizia tra i due popoli e in commemorazione della dichiarazione d'Indipendenza, invierà una seconda 'Lady Liberty' di 2,83 metri. La statua partirà il 7 giugno dal porto di Le Havre e arriverà a New York il 4 luglio, giorno della festa nazionale statunitense prima di andare a Washington dove sarà collocata nel giardino dell'Ambasciata di Francia. Resterà negli Usa per dieci anni. A rivelarlo è il 'Journal du Dimanche'. La prima statua, di 93 metri di altezza, è stata concepita da Viollet-le-Duc, scolpita da Frédéric Auguste Bartholdi e costruita con la collaborazione di Gustave Eiffel. E' stata inaugurata nel 1886, 110 anni dopo la dichiarazione di dipendenza del 4 luglio 1776.

"Volevamo tessere nuovamente il filo con questa storia franco-americana. Questa statua ha un doppio significato simbolico di libertà ma anche di accoglienza", spiega l'Ambasciatore di Francia negli Stati Uniti ed ex consigliere diplomatico del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, Philippe Etienne all'origine di questa iniziativa.