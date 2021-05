Belgrado, 29 mag. - (Adnkronos) - Novak Djokovic vince il torneo Atp 250 di Belgrado (terra, montepremi 500.000 euro). Nel torneo di casa il 34enne serbo, numero 1 del mondo, supera in finale per 6-4, 6-3 Alex Molcan, mancino slovacco numero 255 del ranking Atp che non aveva mai vinto match Atp prima di questa settimana. Djokovic ha festeggiato così l'83° titolo in 119 finali, il sedicesimo sulla terra rossa.