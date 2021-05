Recovery: Letta, 'missione Pd è essere guardiano del Pnnr, per questo dobbiamo vincere elezioni'

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Dobbiamo essere guardiani della clausola di premialità per l'occupazione giovanile e femminile, questo ci dà un compito in più. Dobbiamo fare di tutto per vincere le elezioni e governare anche per questo, perché la clausola rimanga applicata". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a un evento on line della Conferenza delle donne democratiche toscane.

"Il rischio è che se dopo Draghi, che è, lo testimonio personalmente, convintamente a supporto di questa misura, arriva qualcuno che non ci crede sarebbe il danno peggiore -ha spiegato il segretario del Pd-. E' la nostra missione, se falliamo vuol dire che non ce la faremo mai più. Abbiamo una grande occasione che necessita del nostro impegno".

La clausola di premialità inserita nel Pnnr "non è per noi una bandiera da sventolare in campagna elettorale, per noi è una misura concreta. Il nostro Paese ha sbagliato in passato perché ha pensato che una volta approvate le riforme tutto fosse fatto, non e così", ha sottolineato Letta.