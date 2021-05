Quirinale: Prodi, 'non è il mio mestiere, sono uomo di parte'

Roma, 29 mag (Adnkronos) - Fare il presidente della Repubblica, "oltre l'ostacolo dell'età, non è il mio mestiere. Sarebbe stato forzato anche l'altra volta, quando ho avuto il voto contrario del Parlamento". Lo dice Romano Prodi in una intervista a La Nazione.

"Il ruolo di mediazione a cui è obbligato il presidente della Repubblica non è il mio. Non sono certo un fanatico, ma non sono super partes: ho idee molto precise. Sono sempre stato un uomo di parte, sempre aperto e comprensivo, ma lo sono ancora. Ecco, mi piacerebbe fare il sindaco di Bologna, se avessi 15 anni in meno", spiega l'ex premier.

Prodi, tra l'altro, parla degli scenari per il Paese dopo la pandemia: "Ho buone speranze per il futuro, anche se non sarà facile perché abbiamo poco tempo. Non illudiamoci che da Bruxelles non ci facciano gli esami. L'occasione però c'è. Al vertice del nostro paese ci sono le persone migliori che ci possano essere. Mattarella, Draghi e, per me, Letta sono persone nelle quali mi identifico".