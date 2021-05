Roma, 29 mag (Adnkronos) - "A Bologna, alle primarie, c'è una candidata di Italia viva. Dipende molto da loro, ho visto che in altre parti vogliono chiamarsi fuori. Vedremo, le amministrative sono un modo per vedere chi vuole lavorare insieme e chi vuole giocare a modo suo. Io non ho preclusioni". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.