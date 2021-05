Motomondiale: politrauma per Dupasquier, è in condizioni gravi

Scarperia, 29 mag. - (Adnkronos) - Il pilota della Ktm Jason Dupasquier ha riportato un politrauma ed è in condizioni gravi. Il 19enne svizzero della Ktm è ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze in seguito a un incidente alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello durante le qualifiche della classe Moto3 del Gp d'Italia. Dupasquier è arrivato in ospedale trasportato dall'elisoccorso che lo ha prelevato direttamente in pista. Gli accertamenti diagnostici sono ancora in corso.