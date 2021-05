Motomondiale: Dupasquier in ospedale, in corso accertamenti

Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - Sono critiche le condizioni di Jason Dupasquier, coinvolto nel grave incidente alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello, nel corso delle qualifiche del Gp d'Italia nella classe Moto3, e trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze. Il 19enne svizzero è stato sottoposto a risonanza magnetica per verificare quale sia la zona più critica sulla quale intervenire con maggiore urgenza. E' possibile che il pilota venga successivamente portato in sala operatoria per un intervento chirurgico.