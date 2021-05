Covid India, oggi 3.617 morti ma contagi in calo: dati e news

(Adnkronos) - Sono 3.617 i morti registrati oggi in India a causa del coronavirus, secondo i dati delle autorità sanitarie locali. Stando alle news del ministero della Sanità sono in calo i contagi di Covid-19 nel Paese, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 173.790 nuovi casi: si tratta del dato più basso degli ultimi 45 giorni. Il bilancio delle vittime causate dal virus sale a 322.512, mentre il totale dei casi è ora di 27.729.247. Per quanto riguarda i vaccini, finora sono 208 milioni le dosi somministrate secondo le autorità sanitarie indiane, più di tre milioni solo ieri.